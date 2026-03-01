Hamaney öldü, ABD'li akademisyen Türkiye'yi hedef aldı! "Ankara" paylaşımına tepki yağıyor
İran'ın dini lideri Ali Hamaney ABD ve İsrail tarafından öldürüldü. ABD'li akademisyen Michael Rubin, sosyal medyada Türkiye'de hedef alan skandal bir paylaşım yaptı. Rubin'in paylaşımına Türk kullanıcılar büyük tepki gösterdi. İşte detaylar...
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılarda öldürülmesi tüm dünyanın bir numaralı gündemi oldu. Sosyal medya ise provokasyonların adresine dönüştü.
Daha önce de birçok kez Türkiye düşmanlığı yaparak kışkırtıcı çıkışlarda bulunan ABD'li akademisyen Michael Rubin provokasyonların başını çeken isimlerden biri.
Rubin, ABD-İsrail'in Tahran'a saldırıları ve Hamaney'in ölümüne gönderme yaparak Türkiye'yi hedef aldı. "Ankara 2036’da, Tahran 2026’daki gibi olacak mı?" ifadeleriyle Rubin haddini aştı.
Rubin’in paylaşımına Türk kullanıcılar sert yanıt verdi. Yorumlarda Türkiye’nin hedef alınmasına çok sayıda tepki geldi. Skandal paylaşıma gelen yorumlardan bazıları şöyle: