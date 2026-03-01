BIST 13.718
Sivas'ta kar ve tipi ulaşımı durdurdu! 166 yerleşim yerine ulaşım durdu...

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 166 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi sebebiyle 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü bölgelere öncelik veriliyor.

Öte yandan Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

