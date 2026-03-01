Hamaney'in ölümü iran'ı yasa boğdu! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ofisinde öldürüldü. İran halkı Hamaney'in ölümünün duyurulmasının ardından yasa boğuldu. Sokaklara dökülen binlerce kişi Hamaney'in fotoğrafını taşıyarak intikam yeminleri ederek gözyaşı döktü.
İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı. İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.
ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından halk yasa boğuldu. İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı.
İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi. Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan halk, ellerinde Hamaney'in fotoğrafını taşıyarak ağıt yaktı ve gözyaşı döktü.
ABD ve İsrail'e ölüm sloganları
Rejim yanlısı kalabalık Hameney posterleriyle ABD ve İsrail'e ölüm sloganları attı. Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.