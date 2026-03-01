BIST 13.718
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Yüksek Savunma Konseyini acil toplantıya çağırdı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları devam ederken mevcut gelişmeleri ele almak üzere Yüksek Savunma Konseyini acil toplantıya çağırdı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn’ın başkent Beyrut’taki Baabda Sarayı’nda bugün düzenlenecek toplantıda gelişmelerin ele alınmasını istediği belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın da Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle artan gerilim sonrasında Cumhurbaşkanı Avn, mevcut gelişmeleri görüşmek üzere Yüksek Savunma Konseyini acil toplantıya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesine göre Konsey, Bakanlar Kurulunun belirlediği savunma politikasının uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri kararlaştırıyor. Konseyin aldığı kararlar gizli tutuluyor.

