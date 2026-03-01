BIST 13.718
Netanyahu "Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldıracağız" deyip İran halkına seslendi

Netanyahu "Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldıracağız" deyip İran halkına seslendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılar devam ederken Farsça yayımladığı mesajda Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri sürdü.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki İbranice hesabından, İran halkına seslendiği yapay zeka ile hazırlanmış Farsça bir video mesaj yayınladı.

Önümüzdeki günlerde Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri süren Netanyahu, İran halkına seslenerek "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız." iddiasında bulundu.

İran halkına seslendi: Sokaklara dökülmeniz gereken an geldi

İsrail Başbakanı, İran toplumunun "bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat" yakaladığını iddia ederek sokaklara çıkması ve Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatması gerektiğini, "İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi." ifadeleriyle savundu.

İsrail ordusu, kısa bir süre önce 28 Şubat sabahı saldırıların başlamasından beri ilk kez başkent Tahran'ın merkezinde İran yönetimine ait hedeflere saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

