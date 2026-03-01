BIST 13.718
Adana'da bağımlılıklara karşı farkındalık için pedal çevirdiler

Adana'da Yeşilay Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Yeşilay Adana Şubesince "Ekrana değil hayata bağlıysan sen de Yeşilaycısın" sloganıyla düzenlenen bisiklet turu, Merkez Park'ta başladı.

Etkinliğe, Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Takımı, Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü, Perşembe Akşamı Bisikletçileri ve Özgür Kadınlar Bisiklet Grubu üyeleri katıldı.

Yeşilay bayrakları, balon ve flamalarla bisikletlerini süsleyen katılımcılar, kentin turistik noktalarını da kapsayan yaklaşık 6,5 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Tura katılanlara teşekkür eden Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, Yeşilay Haftası boyunca farkındalık etkinlikleri yapacaklarını söyledi.

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü sözcüsü Özgül Yeşil de çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bir araya geldiklerini anlattı.

