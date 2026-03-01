BIST 13.718
Bakan Bayraktar duyurdu! Elektrik ve doğal gaz için nakdi destek modeli geliyor

Elektrik faturalarının bir kısmının ve doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 45'inin devlet tarafından karşılandığını belirten Bakan Bayraktar, "Vatandaşları nakdi olarak destekleyelim diyoruz, yani hesaplarına belli bir miktar parayı kış aylarında yatıralım bir enerji fonu, desteği gibi. " ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, düzenlenen iftar programında konuştu.

Türkiye'yi özellikle enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için büyük bir mücadele verdiklerini anlatan Bayraktar, "Biz enerjide bağımsız olursak ekonomide bağımsız ve güçlü olacağız. Türkiye ekonomisi daha güçlü bir hale geldiği zaman inşallah hepimizin kalkınması anlamında daha iyi olacak ve ülkemiz daha güçlü bir şekilde bu bölgelerin dünyada sözü geçen bir ülkesi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak bizim her açıdan çok daha güçlü olmamız lazım"

Dünyanın büyük çatışmalar içinde sıkışmış halde olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hemen yanı başımızda komşumuz İran'ın bir sıcak çatışmanın içine sürüklendiği ve belki bütün bölgeyi kapsayabilecek riskleri barındıran bir süreçten geçiyoruz. Türkiye olarak bizim her açıdan çok daha güçlü olmamız lazım. Ekonomi ve savunma açısından, siyasi açıdan güçlü olmalıyız. Bunun için güçlü bir lidere, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var."

 Enerjide nakdi destek gündemde

Elektrik faturalarının bir kısmının ve doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 45'inin devlet tarafından karşılandığını anımsatan Bayraktar, yeni dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşların daha çok desteklenmesini amaçladıklarını söyledi.

Bayraktar, "Vatandaşları nakdi olarak destekleyelim diyoruz, yani hesaplarına belli bir miktar parayı kış aylarında yatıralım bir enerji fonu, desteği gibi. İhtiyacı olmayanları bu işten çıkaralım, gerçek ihtiyaç sahibine daha fazla verelim istiyoruz." dedi.

