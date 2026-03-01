Hamaney'in ölümü sonrası koltuğa oturan isim belli oldu

ABD ve İsrail’in düzenlediği ortak saldırıda hayatını kaybettiği açıklanan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ardından Tahran’da kritik bir adım atıldı. Anayasa Koruma Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi’nin geçici liderlik konseyine seçilmesiyle ülkede yeni ve hassas bir sürecin kapısı aralandı.

Abone ol

Yaklaşık 37 yıldır İran’ın en üst siyasi ve dini otoritesi olan Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından gözler yeni liderin kim olacağına çevrildi. Kritik süreçte dini liderlik için geçici olarak Ali Rıza Arafi, Anayasa Koruma Konseyi üyesi olarak görevlendirildi.

Daha sonra ise İran Anayasası'na göre "Rehber" olarak adlandırılan dini liderin yerine geçecek isim, Uzmanlar Meclisi tarafından belirlenecek.

HAMANEY'İN CENAZESİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçakları Hamaney'in konutunu 30 bombayla hedef aldı. Saldırıda Hamaney'in; kızı, damadı, torunu ve geliniyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Hamaney'in cenazesini ekipler enkazdan çıkardı. Vücuduna şarapnel parçalarının isabet ettiği ileri sürüldü. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

GÖZLER YENİ LİDERDE

Hamaney'in vefatının ardından İran'da dini liderlik makamına kimin geçeceği sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Uzmanlar, yeni seçilecek ismin savaşın seyrini doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Ilımlı bir ismin göreve gelmesi halinde diplomatik temas ve müzakere ihtimalinin artabileceği, Hamaney'in çizgisini sürdürecek bir ismin seçilmesi durumunda ise çatışmaların uzayabileceği değerlendiriliyor.

GEÇİCİ OLRAK ALİ RIZA ARAFİ SEÇİLDİ

Hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi getirildi. Arafi, Anayasa Koruma Konseyi üyesiydi. Geçici liderlik konseyi kararıyla atama yapıldı.

İRAN'IN LİDERLİĞİ İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Geçici olarak Arafi seçilse de dini liderlik makamı için adı geçen üst düzey din adamları arasında şu isimler yer alıyor:

- Gulam Hüseyin Muhsini Ejei (Yargı Erki Başkanı)

- Ali Rıza Arafi (Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi)

- Sadık Laricani (Eski Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Yararı Konseyi eski başkanı)

- Hasan Humeyni (İmam Humeyni'nin torunu)

- Hasan Ruhani (Eski Cumhurbaşkanı)

- Seyyid Müçteba Hamaney (Ali Hamaney'in oğlu)

- Ayetullah Hüseyin Buşehri

- Muhsin Araki

HUMEYNİ'NİN TORUNU DA LİSTEDE

Bu isimler arasında özellikle Hasan Humeyni'nin öne çıktığı ifade edilirken, süreçte sürpriz bir adayın da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

ALİ RIZA ARAFİ KİMDİR?

Ayetullah Ali Rıza Arafi, 1959 yılında İran'ın Meybod kentinde doğdu. Dini eğitimini Kum'daki medreselerde tamamlayan Arafi, genç yaşta ilmi kariyerine başladı.

Arafi, yasaların İslam'a uygunluğunu denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi'nde görev yapıyor. İran'daki medrese sisteminin yönetiminde önemli roller üstlenen Arafi, uzun yıllar dini eğitim yapılanmasının başındaki isimlerden biri oldu.

Daha çok eğitim ve dini bürokrasi kökenli bir figür olarak bilinen Arafi'nin güvenlik ya da askeri geçmişi bulunmuyor.