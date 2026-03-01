BIST 13.718
İran Kızılayı'ndan açıklama: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor...

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini doğrudan vurduğunu duyurdu.

İran Kızılayı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, ABD-İsrail'in Tahran'da Kızılay'a ait Barış Binası, Hatemul Enbiya Hastanesi, Bihzisti Hastanesi ve Mutahhari Hastanesi'nin çevresine doğrudan saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırılara ait görüntülerde, Tahran'daki Kızılay yerleşkesinin saldırılar sonrasında ağır dumanla kaplandığı görüldü.

- ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

