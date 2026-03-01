BIST 13.718
DOLAR 43,97
EURO 51,61
ALTIN 7.608,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 65, Kars ve Ardahan'da 18 ulaşım yerine ulaşılamıyor...

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 65, Kars ve Ardahan'da 18 ulaşım yerine ulaşılamıyor...

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 65 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Abone ol

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 10 mahalle ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 35 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

Varto ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimde bulunan 18 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte 18 köy yolunun kapalı olduğunu belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin yoğun mesaisi devam ediyor. Gece saatlerinde kara saplanarak mahsur kalan çok sayıda aracı kurtardık. Ambulansların hastalara ulaşabilmesi için sağlık ekipleriyle koordineli şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyoruz."

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Karayolları ve belediyesi ekipleri de ana arterler ile ara yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün etkili olan kar nedeniyle kent genelinde kapanan 62 yerleşim yeri yolundan 60'ı, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yolunda Karayolları ekiplerinin ana güzergahta çalışmaları sürerken, Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünün Aktoprak mezrasında ise çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadığı bildirildi.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kırsalda ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan'da da kar yağışı nedeniyle 4 köyle ulaşım sağlanamıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İran Kızılayı'ndan açıklama: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor...
İran Kızılayı'ndan açıklama: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor...
İşte Hamaney'e düzenlenen operasyonun perde arkası! ABD basını yazdı
İşte Hamaney'e düzenlenen operasyonun perde arkası! ABD basını yazdı
Adana'da bağımlılıklara karşı farkındalık için pedal çevirdiler
Adana'da bağımlılıklara karşı farkındalık için pedal çevirdiler
Belçika, ABD-İsrail saldırılarının ardından gelen İran'ın misillemelerini kınadı
Belçika, ABD-İsrail saldırılarının ardından gelen İran'ın misillemelerini kınadı
İran'nın başkenti Tahran'da art arda patlama
İran'nın başkenti Tahran'da art arda patlama
Sivas'ta kar ve tipi ulaşımı durdurdu! 166 yerleşim yerine ulaşım durdu...
Sivas'ta kar ve tipi ulaşımı durdurdu! 166 yerleşim yerine ulaşım durdu...
Türkiye Tenis Federasyonu BAE'de bulunan sporcularımız hakkında bilgi verdi! "Sürekli iletişim halindeyiz"
Türkiye Tenis Federasyonu BAE'de bulunan sporcularımız hakkında bilgi verdi! "Sürekli iletişim halindeyiz"
Pakistan'da bir grup gösterici, ABD konsolosluğuna girmeye çalıştı! Ölenler var
Pakistan'da bir grup gösterici, ABD konsolosluğuna girmeye çalıştı! Ölenler var
ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Musevi hayatını kaybetti
ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Musevi hayatını kaybetti
İran lideri Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ta 3 gün yas ilan edildi
İran lideri Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ta 3 gün yas ilan edildi
Bakan Bayraktar duyurdu! Elektrik ve doğal gaz için nakdi destek modeli geliyor
Bakan Bayraktar duyurdu! Elektrik ve doğal gaz için nakdi destek modeli geliyor
ABD'li emekli albaydan Türkiye ile ilgili küstah açıklama! "Mesele bundan ibaret"
ABD'li emekli albaydan Türkiye ile ilgili küstah açıklama! "Mesele bundan ibaret"