İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu

Chelsea, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında Real Madrid'i 2-0 yenerek finale yükseldi. Londra ekibi, İstanbul'daki finalde bir diğer İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin finaldeki rakibi Chelsea oldu. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İspanya'da 1-1 biten maçın rövanşında Real Madrid'i 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Londra'daki maçta Chelsea'ye galibiyeti ve İstanbul'daki final biletini getiren golleri 28'de Timo Werner ve 85'te Mason Mount kaydetti. Şampiyonlar Ligi finali; 29 Mayıs'ta, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Dün oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City , Paris Saint-Germain’i eleyerek finale yükselirken, İstanbul’a giden son bileti Real Madrid’i eleyen bir diğer İngiltere temsilcisi Chelsea oldu. 29 Mayıs günü İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak final mücadelesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor”

Bakan Kasapoğlu, Türkçe ve İngilizce olarak, “En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor” ifadelerini kullanarak İstanbul’a gelecek olan iki takımın sosyal medya hesaplarını da etiketledi.