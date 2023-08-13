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İstanbul'da yaşlı adamdan engelli gence mide bulandıran istismar kamerada!

İSTANBUL Eyüpsultan’da önceki gece meydana gelen olayda yaşlı bir adam engelli bir gence cinsel istismarda bulundu. O iğrenç anlar kameraya yansırken, durumu fark eden mahalleli yaşlı adamı evire çevire dövdü.

İstanbul Eyüpsultan’da önceki gece meydana gelen olayda yaşlı bir adam engelli bir gence cinsel istismarda bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinde sapık, engelli gence sarılarak cinsel istismarda bulunduktan sonra öpüyor. 

Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek koşarak geldikleri olayda yaşlı adamı evire çevire dövdü. O anlar da an be an güvenlik kameralarına yansıdı. 

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