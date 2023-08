İstanbul'da yaşlı adamdan engelli gence mide bulandıran istismar kamerada!

İSTANBUL Eyüpsultan’da önceki gece meydana gelen olayda yaşlı bir adam engelli bir gence cinsel istismarda bulundu. O iğrenç anlar kameraya yansırken, durumu fark eden mahalleli yaşlı adamı evire çevire dövdü.

