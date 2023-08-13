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Düğünde şov yapmak için hayatları riske attı! Gelin ve damadın etrafından drift attı, videoya çekti

Aksaray'da düğün konvoyunda trafiğe açık yolda gelin ve damadın etrafında drift atan maganda o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacılarharmanı Mahallesi Oogar Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının düğün konvoyuna lüks aracıyla katılan C.O. (26), konvoyda düğün aracını durdurarak gelin ve damadı aşağıya indirdi.

Trafiğe açık alanda ve oldukça işlek olan caddede gelin ve damadı kavşağın ortasına koyan arkadaşları meydanı C.O. isimli trafik magandasına bıraktı. Onlarca kişinin hayatını hiçe saymak bir yana, trafikte seyreden araçlara da aldırış etmeyen C.O. isimli sürücü lüks aracıyla gelin ve damadın etrafında drift atmaya başladı.

Drift attığı sırada etrafa toplanan arkadaşları onu alkışlarla desteklerken, tüm bu yaşananlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Özellikle kendi magandalığını da cep telefonu kamerasıyla kayda aldıran sürücü, bir de görüntünün altına imzasını atarak görüntüleri sosyal medyada “Hayırlı uğurlu olsun kardeşim” notuyla paylaştı.

Trafikte seyreden diğer araç sürücüleri ise gitmek için yolda magandanın drift atmasını beklemek zorunda kaldı. Bazı sürücüler magandaya da aldırış etmeden yoluna devam etti.

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