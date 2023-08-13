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Batman'da gıda zehirlenmesi aileden 10 kişiyi hastanelik etti!

Batman'ın Gercüş'te gıda zehirlenmesi yaşayan bir aileden 10 kişi hastanelik oldu.

Alınan bilgilere göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden iki aile, öğlen saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetinin görülmesiyle hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gercüş Devlet Hastanesi'ne başvuran 10 kişi, tedavi altına alındı.

Yedikleri yemekten veya içtikleri sudan zehirlendiklerinden şüphelenilen A.Y. (81), M.Y. (47), F.Y. (35), S.Y. (55), A.Y. (40), M.Y. (76) diğer aileden ise M.E. (58), M.E. (52), Z.E. (26) ve A.E. (50) tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri ise içme suyu ve peynirden numune aldı.

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