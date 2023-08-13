Soymaya çalıştığı tır sonu oldu! Hırsızın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada

MEKSİKA'da bir tırı soymak isteyen hırsız, aracın altında kalarak kilometrelerce sürüklendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meksika’nın başkenti Mexico City ile Puebla şehirleri arasındaki karayolunda bir kişi bir tırı soymaya çalıştı. Tır sürücüsünün durumu fark etmeyerek aracını kullanmaya devam etmesiyle hırsızın bedeni araçla birlikte kilometrelerce sürüklendi.Olayın ihbar edilmesi sonucu aracı durduran güvenlik güçleri, sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürürken tıra da el koydu.

Bölgeye gelen sağlık personeli ise hırsızın hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanıkları hayatını kaybeden adamın tırı soymak istediğini ifade ederken, tır sürücüsünün ise kaçmaya çalıştığını, ancak sürücünün, hırsızın düşüp aracın altında kaldığını görmediği için hırsızı sürüklediğini söyledi.

Hırsızın aracın altında sürüklendiği anlar ise trafikteki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.