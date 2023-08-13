BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
GÜNCEL

Türk Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sivas'ta alkollü şahıs 3 kişiyi silahla yaralayıp intihar etti!
Sivas'ta alkollü şahıs 3 kişiyi silahla yaralayıp intihar etti!
Müşteri seçen taksiciye tepki gösteren vatandaşlar, aldıkları cevap karşısında şoke oldu
Müşteri seçen taksiciye tepki gösteren vatandaşlar, aldıkları cevap karşısında şoke oldu
Düğünde şov yapmak için hayatları riske attı! Gelin ve damadın etrafından drift attı, videoya çekti
Düğünde şov yapmak için hayatları riske attı! Gelin ve damadın etrafından drift attı, videoya çekti
Batman'da gıda zehirlenmesi aileden 10 kişiyi hastanelik etti!
Batman'da gıda zehirlenmesi aileden 10 kişiyi hastanelik etti!
Yayla evi, sahibinin gözünün önünde cayır cayır yandı!
Yayla evi, sahibinin gözünün önünde cayır cayır yandı!
Başakşehir'de hırsızlar araçlarıyla gelip plakaları çaldılar!
Başakşehir'de hırsızlar araçlarıyla gelip plakaları çaldılar!
Antalya'da korkutan yangın! Gıda fabrikası alevlere teslim oldu
Antalya'da korkutan yangın! Gıda fabrikası alevlere teslim oldu
Metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü! Kurtarıldığı anlar saniye saniye kameraya çekildi
Metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü! Kurtarıldığı anlar saniye saniye kameraya çekildi
Münevver Karabulut cinayetinde 'mayasız ayin' iddiası! Rezan Epözdemir'in açıklamaları olay oldu
Münevver Karabulut cinayetinde 'mayasız ayin' iddiası! Rezan Epözdemir'in açıklamaları olay oldu
Engelli oğunu ellerinden bağlayıp eve kitledi! Görüntülere yürekler dayanmadı
Engelli oğunu ellerinden bağlayıp eve kitledi! Görüntülere yürekler dayanmadı
Yıkımı süren bina, ortadan ikiye ayrıldı!
Yıkımı süren bina, ortadan ikiye ayrıldı!
Kayseri'de freni patlayan kamyonet facia yarattı! Önce 4 araca, ardından yayaya çarptı
Kayseri'de freni patlayan kamyonet facia yarattı! Önce 4 araca, ardından yayaya çarptı