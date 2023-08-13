BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
YEREL

Sivas'ta alkollü şahıs 3 kişiyi silahla yaralayıp intihar etti!

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde alkollü olduğu bilinen bir şahıs gece saatlerinde tartıştığı 3 kişiyi silahla yaralayıp ardından intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde Yıldızeli ilçesi Kalın köyünde arazide meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen İ.Ç. (33), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı M.E.Ç.'yi (25) göğsünden, A.T.'yi (31) omzundan ve Y.T.'yi (42) kolundan yaraladı.

Daha sonra aynı silahla kendisini başından vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralılardan İ.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Müşteri seçen taksiciye tepki gösteren vatandaşlar, aldıkları cevap karşısında şoke oldu
Müşteri seçen taksiciye tepki gösteren vatandaşlar, aldıkları cevap karşısında şoke oldu
Düğünde şov yapmak için hayatları riske attı! Gelin ve damadın etrafından drift attı, videoya çekti
Düğünde şov yapmak için hayatları riske attı! Gelin ve damadın etrafından drift attı, videoya çekti
Batman'da gıda zehirlenmesi aileden 10 kişiyi hastanelik etti!
Batman'da gıda zehirlenmesi aileden 10 kişiyi hastanelik etti!
Yayla evi, sahibinin gözünün önünde cayır cayır yandı!
Yayla evi, sahibinin gözünün önünde cayır cayır yandı!
Başakşehir'de hırsızlar araçlarıyla gelip plakaları çaldılar!
Başakşehir'de hırsızlar araçlarıyla gelip plakaları çaldılar!
Antalya'da korkutan yangın! Gıda fabrikası alevlere teslim oldu
Antalya'da korkutan yangın! Gıda fabrikası alevlere teslim oldu
Metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü! Kurtarıldığı anlar saniye saniye kameraya çekildi
Metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü! Kurtarıldığı anlar saniye saniye kameraya çekildi
Münevver Karabulut cinayetinde 'mayasız ayin' iddiası! Rezan Epözdemir'in açıklamaları olay oldu
Münevver Karabulut cinayetinde 'mayasız ayin' iddiası! Rezan Epözdemir'in açıklamaları olay oldu
Engelli oğunu ellerinden bağlayıp eve kitledi! Görüntülere yürekler dayanmadı
Engelli oğunu ellerinden bağlayıp eve kitledi! Görüntülere yürekler dayanmadı
Yıkımı süren bina, ortadan ikiye ayrıldı!
Yıkımı süren bina, ortadan ikiye ayrıldı!
Kayseri'de freni patlayan kamyonet facia yarattı! Önce 4 araca, ardından yayaya çarptı
Kayseri'de freni patlayan kamyonet facia yarattı! Önce 4 araca, ardından yayaya çarptı
'Çok güzel hareketler bunlar 2' oyuncularının Tamer Karadağlı videosu sosyal medyada gündem oldu
'Çok güzel hareketler bunlar 2' oyuncularının Tamer Karadağlı videosu sosyal medyada gündem oldu