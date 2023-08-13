BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
YEREL

İstanbul'da minibüs şoförü kadın yolcuyu araçtan kovdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

PENDİK'te minibüste şoför ile yolcu arasında ücret tartışması yaşandı. Şoför, zamlı tarifeyi günü gelmeden uyguladığı için itiraz eden kadını minibüsten kovdu, yolcu ise araçtan inmedi. O anlar bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Pendik’te minibüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik - Kurtköy minibüsüne binen bir kadın yolcu şoföre para uzattı. Şoför fiyatlara zam geldiğini söyleyince, yolcu ise UKOME toplantısında alınan kararla zamlı tarifenin 14 Ağustos’ta uygulanacağını belirtti.

Minibüs şoförü duruma sinirlenerek kadına parasını iade ederek minibüsten kovdu. Kadın yolcu ise minibüsten inmeyeceğini belirterek, haksız kazanç elde ettiklerini belirtti.

Şoför uzatılan parayı düşük bularak “Dilenciye mi veriyorsun” diye kadına tepki gösterdi. Ücret tartışması diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
Türk Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu!
Türk Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu!
Sivas'ta alkollü şahıs 3 kişiyi silahla yaralayıp intihar etti!
Sivas'ta alkollü şahıs 3 kişiyi silahla yaralayıp intihar etti!
Müşteri seçen taksiciye tepki gösteren vatandaşlar, aldıkları cevap karşısında şoke oldu
Müşteri seçen taksiciye tepki gösteren vatandaşlar, aldıkları cevap karşısında şoke oldu
Düğünde şov yapmak için hayatları riske attı! Gelin ve damadın etrafından drift attı, videoya çekti
Düğünde şov yapmak için hayatları riske attı! Gelin ve damadın etrafından drift attı, videoya çekti
Batman'da gıda zehirlenmesi aileden 10 kişiyi hastanelik etti!
Batman'da gıda zehirlenmesi aileden 10 kişiyi hastanelik etti!
Yayla evi, sahibinin gözünün önünde cayır cayır yandı!
Yayla evi, sahibinin gözünün önünde cayır cayır yandı!
Başakşehir'de hırsızlar araçlarıyla gelip plakaları çaldılar!
Başakşehir'de hırsızlar araçlarıyla gelip plakaları çaldılar!
Antalya'da korkutan yangın! Gıda fabrikası alevlere teslim oldu
Antalya'da korkutan yangın! Gıda fabrikası alevlere teslim oldu
Metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü! Kurtarıldığı anlar saniye saniye kameraya çekildi
Metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü! Kurtarıldığı anlar saniye saniye kameraya çekildi
Münevver Karabulut cinayetinde 'mayasız ayin' iddiası! Rezan Epözdemir'in açıklamaları olay oldu
Münevver Karabulut cinayetinde 'mayasız ayin' iddiası! Rezan Epözdemir'in açıklamaları olay oldu
Engelli oğunu ellerinden bağlayıp eve kitledi! Görüntülere yürekler dayanmadı
Engelli oğunu ellerinden bağlayıp eve kitledi! Görüntülere yürekler dayanmadı