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Sinop'ta feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Sinop kent merkezinde direksiyon hakimiyetini kaybeden iki araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Şenol T. (67) idaresindeki 06 BMN 119 plakalı otomobil, Fatih Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi istikametine seyri esnasında karşı şeride geçerek Mustafa S. (38) idaresindeki 57 AAK 419 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı.

Kaza sonrası 2 sürücü ve 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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