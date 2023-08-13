BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
SPOR

Fenerbahçe, Fred'i KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fenerbahçe, Manchester United'dan Brezilyalı orta saha Fred'in transferini açıkladı. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe ayrıca, Manchester United'a 4 sene içerisinde 8 eşit taksit halinde 9 milyon 743 bin euro ödeneceğini açıkladı.


Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

 "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Soymaya çalıştığı tır sonu oldu! Hırsızın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada
Soymaya çalıştığı tır sonu oldu! Hırsızın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada
Muğla'da orman yangını başladı
Muğla'da orman yangını başladı
İstanbul'da minibüs şoförü kadın yolcuyu araçtan kovdu
İstanbul'da minibüs şoförü kadın yolcuyu araçtan kovdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
Türk Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu!
Türk Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu!
Sivas'ta alkollü şahıs 3 kişiyi silahla yaralayıp intihar etti!
Sivas'ta alkollü şahıs 3 kişiyi silahla yaralayıp intihar etti!
Müşteri seçen taksiciye tepki gösteren vatandaşlar, aldıkları cevap karşısında şoke oldu
Müşteri seçen taksiciye tepki gösteren vatandaşlar, aldıkları cevap karşısında şoke oldu
Düğünde şov yapmak için hayatları riske attı! Gelin ve damadın etrafından drift attı, videoya çekti
Düğünde şov yapmak için hayatları riske attı! Gelin ve damadın etrafından drift attı, videoya çekti
Batman'da gıda zehirlenmesi aileden 10 kişiyi hastanelik etti!
Batman'da gıda zehirlenmesi aileden 10 kişiyi hastanelik etti!
Yayla evi, sahibinin gözünün önünde cayır cayır yandı!
Yayla evi, sahibinin gözünün önünde cayır cayır yandı!
Başakşehir'de hırsızlar araçlarıyla gelip plakaları çaldılar!
Başakşehir'de hırsızlar araçlarıyla gelip plakaları çaldılar!
Antalya'da korkutan yangın! Gıda fabrikası alevlere teslim oldu
Antalya'da korkutan yangın! Gıda fabrikası alevlere teslim oldu