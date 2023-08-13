Fenerbahçe, Fred'i KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fenerbahçe, Manchester United'dan Brezilyalı orta saha Fred'in transferini açıkladı. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe ayrıca, Manchester United'a 4 sene içerisinde 8 eşit taksit halinde 9 milyon 743 bin euro ödeneceğini açıkladı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır."