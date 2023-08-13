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Bu klarnetçi aynı anda Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Özgür Özel'e benziyor!

Sosyal medya bu klarnetçiyi konuşuyor. Klarnet çaldığı görüntüler bir anda sosyal medyada patlayan adamın 3 ismi birden beziyor olması onu günün en çok paylaşılan adamı yaptı.

Sosyal medyanın konuştuğu klarnetçinin aynı anda 3 siyasi isme birden benziyor olması dikkat çekti. Klarnet çaldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan adam, aynı anda hem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu hem de CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e benziyor. 

Bir sosyal medya yorumcusu "Bu adam yüzde 33 Ekrem İmamoğlu, yüzde 33 Ahmet Davutoğlu, yüzde 33 de Özgür Özel" yorumu yaptı.

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