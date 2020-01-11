YEREL

İstanbul'da deprem sonrasında ‘metro istasyonunu terk edin’ anonsu

Marmara Denizi’nde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu ‘terk edin’ anonsu yapıldı.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anı İstanbul’un birçok noktasında çeşitli güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Öte yandan deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu ‘terk edin’ anonsu yapıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tottenham'ı yenen Liverpool, rekora imza attı
İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı
Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı
Libya Başbakanı Sarrac, Türkiye'ye geliyor
Ruhani, Ukrayna'dan özür diledi
DİSKİ'den 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da yaralı şahin özgürlüğüne uçtu
Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti
Avustralya'da korkunç felaket sürüyor! Yetkililer çağrı yaptı
Daha önce hiç gördünüz mü? Tüylü deniz yıldızı
Almanya'da camiye taşlı saldırı kamerada
Hüsuf namazı kılınışı nasıl kılınır ay tutulması namazı nedir?
İstanbul'da korkutan deprem! Markette yaşanan panik anları kamerada
Ay tutulması duası Diyanet hüsuf namazı nedir?