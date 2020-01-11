Daha önce hiç gördünüz mü? Tüylü deniz yıldızı

Herhangi bir yüzeyle bağı bulunmayan tüylü deniz yıldızları, denizde süzülürcesine yüzebiliyor.

Tam 200 milyon yıldır hayatını sürdüren bu deniz canlıları, çoğu kişi tarafından yaşayan fosiller olarak anılıyor.

Bilim insanlarının bazıları deniz kestaneleri gibi yırtıcılardan kaçmak isteyen deniz zambaklarının, yüzerek ya da sürünerek evrimleştiğini ve tüylü deniz yıldızlarına dönüştüğünü düşünüyor.

İşte büyüleyici güzelliği ile dikkat çeken tüylü deniz yıldızı...