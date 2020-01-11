İstanbul'da korkutan deprem! Markette yaşanan panik anları kamerada

İstanbul’da Marmara Denizi’nde saat 16.37’de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı, bazı vatandaşlar da yakınlarına ulaşmak için telefonlarına sarıldı. Sokakta bulunan bazı vatandaşlar ise depremi hissetmediklerini belirtti.

PANİK ANLARI KAMERADA

Deprem sırasında markette alışveriş yapan iki çocuk ve market sahibinin yaşadığı panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.