Maramaray asansörünü yumruklayıp tekmeledi!

İstanbul Marmaray'daki asansörde yaşanan çirkin olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerde bir şahsın asansöre bisikleti ile bindiği esnada asansörü tekmelediği görülüyor. Kullandığı asansöre tekme ve yumruklarla zarar vermeye çalışan şahsın görüntüleri büyük tepki çekti. Olayın ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.