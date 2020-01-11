DÜNYA

İran’da Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!

İran’da Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşmesine neden olan füzenin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İran medyası tarafından internete sızdırılan görüntülerde videoyu çekenlerin, "Şu an ateşleniyor birazdan patlayacak. Evet, şu an ateşlendi bir patlama oldu ve patlamadan dolayı her yer aydınlandı" ifadeleri yer alıyor.

İran’da Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşmesine neden olan füzenin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ukrayna Havayolları’na (MAU) ait yolcu uçağının, İran Devrim Muhafızları tarafından ateşlenen bir roketle vurulması sonucu 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

FIRLATILMA ANI KAMERADA

İran medyası tarafından internete sızdırılan 23 saniyelik görüntüde, roketin fırlatılma ve yerden yükselerek hedefe doğru gidiş anları kameraya yansıdı.

'BİRAZDAN PATLAYACAK'

Görüntüde videoyu çekenlerin, "Şu an ateşleniyor birazdan patlayacak. Evet, şu an ateşlendi bir patlama oldu ve patlamadan dolayı her yer aydınlandı" ifadeleri yer aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, uçak kazasına "insani hata ile yanlışlıkla" ateşlenen bir roketin sebep olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade de yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üzerine aldığını bildirdi.

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