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İstanbul Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi deprem Marmara bölgesininin genelinde hissedildi Haberin devamı.
YEREL

İstanbul'da şiddetli deprem! Marmara bölgesi genelinde hissedildi

İSTANBUL'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.

İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. 

Saat 16.40 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü ve merkez üssü henüz bilinmiyor. Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi açıkladı
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

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