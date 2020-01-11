DÜNYA

Almanya'da camiye taşlı saldırı kamerada

Almanya'nın Finnetrop beldesinde bulunan Finnem Cami ve Eğitim Merkezi kimliği belirsiz maskeli şahıslar tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Almanya'nın Finnetrop beldesinde yer alan Finnem Cami ve Eğitim Merkezine kimliği belirsiz maskeli şahıslar tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu cami görevlileri tarafından yapılan açıklamada, caminin ön cephesinde bulunan 4 camın kırıldığı ve duvarın hasar gördüğü ifade edildi. Görevliler, maddi hasarın oluştuğunu belirterek ilk defa bu şekilde bir saldırıya uğradıklarını söyledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıyı cami yakınında oturan mahalle sakinleri polise bildirdi. Polis yaptığı açıklamada, saldırının 22 saniye sürdüğünü ve 27 adet taş kullanıldığını belirterek saldırganların kimliklerinin henüz tespit edilmediğini aktardı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli 3 kişinin camiye ellerindeki taşlarla saldırdığı ardından koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Kalın, O'Brien ile telefonda görüştü
İzmir Torbalı'da dehşet saçmıştı! Cezaevinde intihar etti
100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek
Mustafa Cengiz'den Arda ve Terim sözleri!
Canan Kaftancıoğlu'nun deprem tweet'i
İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da korkutan deprem! Markette yaşanan panik anları kamerada
60 saniyede bugün (11 Ocak 2020)
Hüsuf namazı kılınışı nasıl kılınır ay tutulması namazı nedir?
İran’da Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!
Diyarbakır'da minibüs Kaldırımda yürüyen kişiye çarptı! O anlar kamerada
Ay tutulması duası Diyanet hüsuf namazı nedir?
İstanbul'da şiddetli deprem! Marmara bölgesi genelinde hissedildi
3 aylar ne zaman giriyor 2020 3 aylar nedir önemi?