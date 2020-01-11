Bursa'da yaralı şahin özgürlüğüne uçtu

Büyükşehir Belediyesi, sadece insanlara değil, bakıma ve yardıma muhtaç canlılara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde yaralı haldeki birçok sokak hayvanına hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, evcil olmayan yaralı ve bakımsız hayvanların da imdâdına yetişiyor. Bu şekilde son 1 yıl içinde 872 hayvanın tedavisini yapıp, tekrar doğal ortama bırakan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Eylül ayında, bakımsız ve başından yaralanmış şekilde bulunan bir kızıl şahini de sağlığına kavuştu. Yaklaşık 4 ay boyunca Hayvanat Bahçesi'nde tedavileri ve bakımı yapılan kızıl şahin, Ürünlü Mahallesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından tabiata salındı.

Her canlıya hizmet

Ürünlü'deki erkek barınma evi ziyareti sırasında, barınma evinin en yaşlı sakini olan 91 yaşındaki Akif Vatan'ı da yanına alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kızıl şahini uçurmadan önce eline koruyucu eldivenleri giydi. Bursa'da her alanda ve her canlıya hizmet ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu manada Hayvanat Bahçemiz marifetiyle yaralanan, hastalanan hayvanların tedavilerini de gerçekleştiriyoruz. 2019 yılı içerisinde tam 872 tane farklı türden hayvanın tedavisini ve bakımını yapıp tekrar doğal ortama bıraktık. Eylül ayında yaralı bir şekilde bulunan kızıl şahinin de tedavileri yapıldı. Şimdi onu dualarla tekrar doğal ortamına salıyoruz" dedi. Başkan Aktaş, yanındaki barınma evi sakini Akif Vatan'dan kızıl şahine bir isim vermesini istedi. Akif dede de kendi soyadı Vatan'ı kızıl şahine verdi ve "şahin vatan" Başkan Aktaş'ın ellerinden özgürlüğüne uçtu.