Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Hatice Gülcemal'i (52) tabancayla vurarak öldüren, paralarını gasbeden ve polisle girdiği çatışmada da bir polisi ağır yaralayan Enver Yıldız (30), tek başına kaldığı hücrede eşofmanın bağcığıyla kendini tavana asarak yaşamına son verdi. İfadesinde, "Beni öldürün, öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyen Yıldız'ın, 9 gün önce de emniyetin nezarethanesinde intihara kalkıştığı ortaya çıkmıştı.
Alınan bilgiye göre, tutuklama kararının ardından Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içinde bulunan Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen Enver Yıldız, dün tek başına kaldığı odada pencere demirine eşofman altının ipiyle kendisini asmış olarak bulundu. Odaya giren infaz koruma memurlarınca müdahale edilerek ambulansla kampüsteki devlet hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.