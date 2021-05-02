BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

İstanbul'da akıl almaz kaza! Otomobil direksiyonu kırınca takla atıp gölete uçtu

Demirören Haber Ajansı
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

İSTANBUL'da hafif ticari araç, sürücüsünün sollama manevrası yaptığı sırada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışmamak için direksiyonu kırması sonucu gölete uçtu. Takla atarak gölete uçan araçtaki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Abone ol

Kaza, Başakşehir, Şamlar Mahallesi'nde dün akşam iftar saatinde meydana geldi. Kayabaşı, Şamlar Mahallesi istikametinde seyreden hafif ticari aracın sürücüsü, önündeki otomobili sollamaya çalıştı. O sırada karşı şeritten gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpışmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, takla atarak yol kenarındaki gölete uçtu. Takla atan aracın sürücüsü ve yanındaki bir arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşlar gölete uçan araçtaki 2 kişinin yardımına koşarken bir yandan da sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişiyi tedbir amaçlı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.  Kaza sonrası gölete uçan araç ise çekici yardımıyla göletten çıkarılırken, kazayla ilgilini inceleme başlatıldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Konya'da büyük risk! Yeraltı alarm veriyor: Sayıları 600'e ulaştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan varyantı Türkiye'de! "Şu an için korkuya gerek yok"
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses ile evlendi nikahını duyurdu
Nijerya'da yolcu ve palmiye yağı taşıyan kamyon kanalizasyona düştü! 10 ölü var
Olay yeri İzmir! Parkta içki içtikten sonra rahatsızlandı, hastanede öldü
Gülçin Karakaya kimdir kaç yaşında Tatlıses'in karısı oldu
Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! Kanuni Sultan Süleyman portresi de İstanbul'a döndü
AK Parti'den yeni iddia: 978 at kayıp
Hatay'da dehşet anları! 7 katlı apartmanın çatısına çıkan kişi intihar etti
Bodrum'da online derste beyin kaynaması geçirdi! Esra öğretmenden acı haber
Yorumlar