İBB'nin Adalar’daki faytonlardan kurtardığı atlardan Hatay Dörtyol Belediyesi’ne gönderilen 99’unun kayıp olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, çok daha fazla atın kayıp olduğunu öne sürdü.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği 100 atın kaybolmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda atların bazılarının para karşılığı satıldığı bazılarının da kesildiği iddia edilmişti. AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay kayıp atlarla ilgili yeni bir iddia öne sürdü. Basın açıklaması yapan Altunay, şu iddialarda bulundu:

"İBB yönetimi, bir anda karar değiştirip işlemleri durdurdu"

İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan bin 200 atın, İBB tarafından satın alındığını hatırlatan Altunay, "CHP'li İBB yönetimi, atların uygun yerlere sevk edilmesi için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle görüşme sağladı. Bunun üzerine müdürlük tarafından 81 il müdürlüklerine resmi yazı yazıldı. Farklı il müdürlüklerinden toplamda bin 341 adet at talebi geldi. İlk etapta 102 at; Yozgat, Bilecik, Kayseri, Nevşehir gibi illere gönderildi. Geriye kalan atların da benzer şekilde sevkiyatının yapılması için çalışmalar devam ederken İBB yönetimi, bir anda karar değiştirip işlemleri durdurdu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü devre dışı bırakıp süreci kendi sorumluluğunda yürüteceğini beyan etti. Söz konusu atlar da İBB uhdesinde olduğu için İl Müdürlüğünün müdahale yetkisi bulunmuyor "dedi.

"978 atın ise nerede olduğu bilinmiyor"

İBB'nin adalardaki ahırlarında 120 at bulunduğunu kaydeden Altunay, "102 at da İl Müdürlüğü üzerinden farklı illere gönderilmişti. Geriye kalan 978 atın ise nerede olduğu bilinmiyor. İl Müdürlüğünün sorumluluğunda gönderilen atların nerede olduğu ve sağlık durumlarının nasıl olduğu resmi kayıt altında. Ancak İBB tarafından farklı yerlere sevk edilen 978 atın nerede olduğu ve sağlık durumlarının nasıl olduğu bilinmiyor. İl Müdürlüğü üzerinden sağlıklı, kontrollü ve resmi kayıt usulüyle yürütülen sürecin bir anda ne olup durdurulduğu meçhul. Atların kim tarafından nereye, ne karşılığında gönderildiği sorusu İBB yönetimi tarafından cevapsız bırakıldı." diye konuştu.