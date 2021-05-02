Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup ederek son haftaya PSG'nin 1 önünde girmeyi başardı.

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Fransa'da Paris Saint Germain ve Monaco ile şampiyonluk mücadelesi veren Lille, evinde ağırladığı Nice'i 13'te Burak Yılmaz ve 55'de Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligin bitimine 3 hafta kala puanını 76'ya yükselten Lille, 75 puandaki PSG'nin önünde liderliğe yükseldi. Lille'in galibiyet gollerinden birini atan Burak Yılmaz, ligdeki 13'üncü golünü kaydetti.

Zeki Çelik ise Lille formasıyla bu sezon toplamda 4. golüne ulaştı.

Lille'in kalan 3 maçı şöyle: