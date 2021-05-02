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Adana'da hareketli saatler! Pompalı tüfekle polisten kaçan şüpheli evin damında yakalandı

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 ADANA'da polisin 'dur' ihtarı sonrası elindeki pompalı tüfekle kaçan şüpheli, polis ve özel harekat ekiplerince bir evin damında saklanırken yakalandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, elinde pompalı tüfekle yürüyen bir genci durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, mahalleye kaçarak izini kaybettirmek istedi. Şüpheli için olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Sokağı ablukaya alan ekipler, evlerin damlarında aramalar yaptı. Polis, bir evin bahçesinde yapılan aramada bahçe kısmına atılan 3 pompalı tüfek ele geçirdi. Pompalı tüfeklerin bulunması üzerine evin damında arama yapan polis ekipleri, şüpheliyi saklanırken yakalandı. Şüpheli Y.B.C. (20) gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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