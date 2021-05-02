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Hatay'da dehşet anları! 7 katlı apartmanın çatısına çıkan kişi intihar etti

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 HATAY'da, 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Mehmet Gökhan K. (25), tüm ikna çabalarına rağmen kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. 

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Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Mehmet Gökhan K., cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısına çıktı.

Genci gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna etmek için bir süre çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin önlem alma çalışmaları sırasında kendini bir anda boşluğa bırakan Mehmet Gökhan K., olay yerinde hayatını kaybetti. 

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