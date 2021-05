Koronavirüsle mücadelede ikinci kez koronaya akalananların hastalığı daha ağır geçirdikleri biliniyordu. Ancak Meclis'te görev yapan bir AK Parti Milletvekili'nin bir yı içerisinde 3 kez Covid-19'a yakalandığı ve babasının koronavirüs nedeniyle kaybettiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta, bir AK Parti yöneticisi Covid-19 sürecinde 45 kez koronavirüs testi yaptırdığını açıklamıştı. İşte Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın köşesinden ayrıntılar...

- Bir yıl içerisinde tam üç kez koronavirüse yakalanan milletvekili var. Bu bahtsız kişi, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler. Kiler, çevresine COVID-19’la macerasını şöyle anlatıyor:

- “Geçen sene ramazan ayında hastalığa ilk kez yakalandım. Bunu nereden kaptığımı anlayamadım bile. Seçim bölgeme gidip gelirken olduğunu düşünüyorum. Hafif geçirdim. Sonra çok dikkat etmeme rağmen, temmuz ayında ikinci kez testim pozitif çıktı, karantinaya girdim, bunu da hafif atlattım.

Artık bana uğramaz derken....

- Artık bana uğramaz derken, eylül ayında üçüncü kez hastalandım. Bu kez ağır geçirdim, 10 gün hastanede yattım. Sonuncusunu, anne veya babamdan kaptım. Onlar hastalanmıştı. O süreç çok zordu, babamı kaybettim.

- Doktorlar ilk ikisinde hiç antikor oluşmadığını söyledi. Üçüncüden sonra tekrar test yaptırdım, bu kez antikor oluştuğunu gördük. Ayrıca aşı da olmuştum. Şimdi iyiyim.”

Bir yılda 45 kez koronavirüs testi yaptıran AK Partili

İktidar partisinde, Cumhurbaşkanlığı ve partide yapılan her toplantı öncesi test yaptırma zorunluluğu var. Bir parti yöneticisi oturup şimdiye kadar kaç test yaptırdığını hesapladı ve 45 kez test olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlarına gerekçesini anlatmak zorunda kalan vekil, “Cumhurbaşkanlığındaki her toplantıya gittiğimizde, genel merkezdeki her çalışma öncesinde test yaptırıyoruz. Ben ayrıca seçim bölgemdeki toplantılardan döndükten sonra evdekilere virüs taşıma korkusuyla ayrıca test yaptırıyorum” derken, birçok arkadaşının kendisiyle aynı durumda olduğunu söyledi.