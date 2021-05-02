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Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! Kanuni Sultan Süleyman portresi de İstanbul'a döndü

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İSTANSUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'deki müzayadede 350 bin sterline satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin, alıcısı tarafından İBB'ye bağışlandığını açıkladı. 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evine Dönüyor! Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici. İstanbul’a hayırlı olsun." ifadesini kullandı. 

Açık artırmada 4 milyon liraya satılmıştı

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline (4 milyon TL) satıldı. Sotheby's'den yapılan açıklamada portrenin 19’uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtildi.

Portre bakır levha üzerine çizilmiş

Portrenin 16'ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından. yapıldığı belirtilirken, portrenin diğer benzer portrelerden farklı olarak bakır levha üzerine çizildiği açıklandı. Tarihsel olarak portrenin Sultan Süleyman'ın Irak ile İran'ı fethettiği, Preveze Deniz Savaşı'nda Papa ve müttefiklerine karşı zafer kazandığı zaman dilimine denk geldi aktarıldı. Portrede Sultan Süleyman'ın 43 yaşında olduğunun düşünüldüğü aktarılıyor.

İBB, geçen yıl Fatih Sultan Mehmet'in portresini almıştı

Geçen yıl Londra'da yapılan açık artırmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 935 bin sterlin (o dönem yaklaşık 8 milyon lira) ödeyerek satın almıştı.

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