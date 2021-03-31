Kanuni Sultan Süleyman portresi 5 milyon liraya satıldı! Satın alan Türk işadamı kim
İNGİLTERE'de Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin sterline (5 milyon TL) satıldı. Kanuni portresini ismi açıklanmayan bir Türk işadamı satın aldı. Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan portresi ise 691 bin liraya satıldı. Kamuoyu bu Türk işadamını merak ediyor.
İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin sterline (5 milyon TL) satıldı. Portreyi bir Türk işadamının aldığı belirtilirken bu işadamının ismi açıklanmadı. Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan'ın portresi ise 60 bin sterline satıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise müzadeden 9 adet Kuran-ı KErim el yazması satın aldı.
İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada 16. yüzyıla ait, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, 438 bin sterline (Yaklaşım 5 milyon TL) satıldı. Online ve telefon üzerinden yapılan açık artırma, yerel saatle 10.30'da (TSİ 12.30) başladı.
"İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı 183 eserden oluşan koleksiyonun 58. sırasındaki Kanuni portresi, 60 bin sterlinden (691 bin TL) satışa sunuldu. Verilen tekliflerle fiyatı artan eser, 350 bin sterline (4 milyon TL) alıcı buldu. Satın alan kişi veya kurumun ismi henüz açıklanmadı. Alıcı, vergileriyle beraber 438 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon TL) ödeyecek.
Sotheby's'in yaptığı açıklamada, "Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın, keskinliğini ve varlığını canlı bir şekilde bakır bir tabloda yakalayan ve 16./17. Yüzyıldan kalan portresi 438 bin 500 sterline satılıdı. Bu bedel tahmini değerin dört katından fazla" denildi.