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Nijerya'da yolcu ve palmiye yağı taşıyan kamyon kanalizasyona düştü! 10 ölü var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Osun eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

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 Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Kudirat İbrahim, yaptığı açıklamada, eyaletin Abere bölgesindeki Gbongan-Osogbo kara yolunda kontrolden çıkan, yolcu ve palmiye yağı taşıyan kamyonun kanalizasyona düştüğünü belirtti.

İbrahim, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran İbrahim, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

İbrahim, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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