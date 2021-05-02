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Olay yeri İzmir! Parkta içki içtikten sonra rahatsızlandı, hastanede öldü

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İZMİR’in Konak ilçesinde, parkta içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen Ahmet Ç. (69) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Ç.'nin sahte içkiden hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

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Konak ilçesinde iddiaya göre, parkta oturan Ahmet Ç. içki içtikten sonra fenalaşarak yere yığıldı. Ahmet Ç.'yi  görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Ç., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Sahte içki şüphesi

Ahmet Ç.'nin sahte içkiden yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, polis soruşturma başlattı. Ahmet Ç.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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