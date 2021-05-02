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Konya'da büyük risk! Yeraltı alarm veriyor: Sayıları 600'e ulaştı

Demirören Haber Ajansı
Konya'da büyük risk! Yeraltı alarm veriyor: Sayıları 600'e ulaştı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600'e ulaşan obrukların risk haritasının hazırlanması için çalışmalar sürüyor.

Konya'da büyük risk! Yeraltı alarm veriyor: Sayıları 600'e ulaştı

AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Karapınar bölgesinde obrukların sayısı, yeri, oluşturdukları riskler ve obruk olabilecek bölgelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 

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Konya'da büyük risk! Yeraltı alarm veriyor: Sayıları 600'e ulaştı

Çalışmalarla bölgenin risk haritasının oluşturulacağını belirten Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "2020 yılında yapılan çalışmalardan sonra oluşan yeni obruklar ve daha önce ölçüm yapılmayan obrukların eklenmesiyle bölgedeki obruk sayısı 600'ü geçmiş durumda." dedi. 

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Konya'da büyük risk! Yeraltı alarm veriyor: Sayıları 600'e ulaştı

Obrukların bölgesiyle ilgili Arık "Kayalı bölgesindeki obruklar ise birim alan düşen obruk sayısı bakımından oldukça dikkati çeken bir bölgede yer almaktadır." açıklamasını yaptı.

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Konya'da büyük risk! Yeraltı alarm veriyor: Sayıları 600'e ulaştı

Tespit edilen obruklarla ilgili Arık "Bu bölge içerisinde Karapınar’ın kuzeyindeki sulak alanın kurumasının ardından Sultaniye Ovası’nın doğu ve batı kıyısına ilave olarak en kuzeyde Kayalı, Yağmapınar bölgesinde yaklaşık 1 kilometrekarelik alan içerisinde 100'ün üzerinde obruk tespit ettik." ifadelerini kullandı.

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