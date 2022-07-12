İstanbul sele teslim, İmamoğlu'na hasret! Tatil için 9 gün izin almış

Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde etkili olan yağışlar sonucu megakent İstanbul sele teslim olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olması büyük tepki çekti. Yeni bilgilere göre İmamoğlu 9 gün izin almış.

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Meteoroloji Genel Müdrülüğü İstanbul'u Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde şiddetli yağışların olacağı yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Megakent İstanbul, bayramın birinci ve ikinci gününde şiddetli yağışlara teslim oldu. İstanbul'un bir çok bölgesini sel vurdu. En çok etkilenen bölge ise Esenyurt oldu. Pınar Mahallesi'nde dere taştı. 70'den fazla ev tahliye edildi. Birçok iş yeri sular altında kaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Ali Yerlikaya felaketin ardından hemen görevlerinin başına geçti ve soluğu sel bölgesinde aldılar. Süleyman Soylu evi sular altında kalan vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacağı müjdesini de verdi.

Tüm bunlar yaşanırken gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu aradı, ancak İmamoğlu ortada yoktu. tv100, İmamoğlu'nun Fethiye'de lüks bir otelde tatil yaptığını ortaya çıkardı. İmamoğlu'nun tatilde olması büyük tepki çekti.

Twitter'da #imamoğlunerede hashtagi ile TT olan İmamoğlu'na bir çok kesimden tepki yağdı.

İmamoğlu 9 gün izin almış

TV100'de yer alan habere göre; İstanbul’u vuran selde tatilde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 9 gün izin aldığı ortaya çıktı.

Tatilini bölüp gelmeyen İmamoğlu, sadece tweet atmakla yetindi. Dün tekneyle Göcek’e giden İmamoğlu’nun bugün de Bodrum’a geçeceği, mavi tur yapacağı öğrenildi.

Trekking de yapan İmamoğlu’nun bayram tatili bitince İstanbul’a döneceği öğrenildi.