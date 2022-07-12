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Fenerbahçe transfere doymuyor! Willian Arao İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe transfere doymuyor! Willian Arao İstanbul'a geliyor

Brezilya ekibi Flamengo ve Fenerbahçe orta saha oyuncusu Willian Arao konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Willian Arao ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Flamengo da duyurdu
Brezilya Kulübü Flamengo, Fenerbahçe ile Willian Arao transferi için anlaşma sağlandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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