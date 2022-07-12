BIST 2.434
DOLAR 17,31
EURO 17,38
ALTIN 959,29
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Norveçli golcü Joshua King İstanbul'a geldi. Oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından imza atacak.

Abone ol

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul’a geldi.

Norveçli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Joshua King, geçtiğimiz sezon Watford formasıyla Premier Lig'de 32 maça çıkmış, bu mücadelelerde 5 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

Fenerbahçe transferi böyle duyurdu

Sarı-Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe transfere doymuyor! Willian Arao İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe transfere doymuyor! Willian Arao İstanbul'a geliyor
Bakan Koca bizzat aramıştı! Doktorları hedef gösteren o imam açığa alındı
Bakan Koca bizzat aramıştı! Doktorları hedef gösteren o imam açığa alındı
İngiltere'de başbakanlık koltuğu için 8 aday yarışacak
İngiltere'de başbakanlık koltuğu için 8 aday yarışacak
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı!
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı!
Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği sürüyor! Menajeri iddiaları yalanladı
Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği sürüyor! Menajeri iddiaları yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüştü
Manchester United Liverpool'a fark attı
Manchester United Liverpool'a fark attı
Beşiktaş hazırlık maçında Viktoria Plzen ile yenişemedi
Beşiktaş hazırlık maçında Viktoria Plzen ile yenişemedi
Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımlar 6 ay daha uzatıldı
Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımlar 6 ay daha uzatıldı
Lüks otomobil Kuzey Marmara’da alevlere teslim oldu
Lüks otomobil Kuzey Marmara’da alevlere teslim oldu