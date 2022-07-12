Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul’a geldi.

Norveçli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Joshua King, geçtiğimiz sezon Watford formasıyla Premier Lig'de 32 maça çıkmış, bu mücadelelerde 5 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

Fenerbahçe transferi böyle duyurdu

Sarı-Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır." ifadelerine yer verildi.