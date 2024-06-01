İsrail ateşkes şartını açıkladı: Savaş bundan sonra bitecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 aşamalı ateşkes önerisine İsrail'den cevap geldi. İsrail, savaşın nasıl sona ereceğini açıkladı...

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İsrail, ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili teklifine cevap verdi. İsrail, savaşın sonlanması için esirleri şart koştu.

"ESİR TESLİMİ" ŞARTI

İsrail Devlet Televizyonu KAN İsrail'in ateşkes kararını açıkladı. KAN'da yer alan haberde, "İsrail esirlerin tesliminden sonra savaşın bitmesini kabul etti." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bu cumartesi de gösteri düzenledi. Başkent Tel Aviv'de toplanan yüzlerce gösterici, ellerinde İsrail bayrakları ve Netanyahu karşıtı dövizler taşıdı.

Öte yandan Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisinin çocuklarının geri dönüşü konusunda kendilerine umut verdiğini ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu öneriyi baltalayabileceğini belirtti.

BEYAZ SARAY: HERKES SESİNİ YÜKSELTSİN

Beyaz Saray tarafından bugün yapılan açıklamada, “Şimdi barış isteyen herkes sesini yükseltmelidir. Hamas liderlerine teklifi kabul etmelerini, teklifin gerçek ve kalıcı olması için çalışmaları ve bu trajik savaştan daha iyi bir gelecek çıkarmaları gerektiğini bildirmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Biden’ın, "Bu yeni aşamaya başlamanın zamanı geldi. Rehinelerin eve dönmesi, acıların sona ermesi, İsrail'in güvende olması için bu savaşın bitme vakti geldi” dediği aktarıldı.

KAYNAK: TGRTHABER