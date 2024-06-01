BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,95
ALTIN 2.412,19
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS sınavı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS sınavı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü LGS’ye girecek olan öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, "Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X hesabından Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.
 
Allah zihin açıklığı versin."

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da eski milletvekili Elahiyan, cumhurbaşkanı adaylığı için başvurdu
İran'da eski milletvekili Elahiyan, cumhurbaşkanı adaylığı için başvurdu
Borussia Dortmund - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali (CANLI YAYIN)
Borussia Dortmund - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali (CANLI YAYIN)
Cristiano Ronaldo Al-Nassr'dan ayrılacak mı?
Cristiano Ronaldo Al-Nassr'dan ayrılacak mı?
İletişim Başkanlığı'ndan kredi kartlarıyla ilgili iddiaya yalanlama
İletişim Başkanlığı'ndan kredi kartlarıyla ilgili iddiaya yalanlama
Bella ve Gigi Hadid'ten Gazze için rekor bağış
Bella ve Gigi Hadid'ten Gazze için rekor bağış
Jose Mourinho’dan şaşırtan Fenerbahçe açıklaması
Jose Mourinho’dan şaşırtan Fenerbahçe açıklaması
Refah hayalet kente döndü, 1 milyon kişi göç etti
Refah hayalet kente döndü, 1 milyon kişi göç etti
Büyükçekmece'de alg patlaması: Denizin rengi değişti
Büyükçekmece'de alg patlaması: Denizin rengi değişti
AK Parti'de kongre süreci ekimde başlıyor
AK Parti'de kongre süreci ekimde başlıyor
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Dev final öncesi Arda Güler'den Fenerbahçe'ye cevap geldi
Dev final öncesi Arda Güler'den Fenerbahçe'ye cevap geldi
Dries Mertens, sarı-kırmızılılarda bir sezon daha kalacak
Dries Mertens, sarı-kırmızılılarda bir sezon daha kalacak