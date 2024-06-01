Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS sınavı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü LGS’ye girecek olan öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, "Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X hesabından Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.
Allah zihin açıklığı versin."