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Beyaz Saray’dan Gazze için ‘barış’ açıklaması

Beyaz Saray’dan Gazze için ‘barış’ açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden’ın dünkü konuşmasının ardından Beyaz Saray’dan Gazze için yeni bir “barış” açıklaması geldi.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın dün basına yaptığı “İsrail, Hamas’a kalıcı ateşkesi de içeren yeni bir teklif iletti” açıklamasının ardından gözler bölgeye çevrildi. 

Hamas’ın da teklife olumlu baktığı yönündeki açıklamalarının ardından bölgede ne olacağı merak konusu haline geldi. 

“ŞİMDİ BARIŞ İSTEYEN HERKES SESİNİ YÜKSELTMELİDİR”

Beyaz Saray tarafından bugün yapılan açıklamada, “Şimdi barış isteyen herkes sesini yükseltmelidir. Hamas liderlerine teklifi kabul etmelerini, teklifin gerçek ve kalıcı olması için çalışmaları ve bu trajik savaştan daha iyi bir gelecek çıkarmaları gerektiğini bildirmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Biden’ın, "Bu yeni aşamaya başlamanın zamanı geldi. Rehinelerin eve dönmesi, acıların sona ermesi, İsrail'in güvende olması için bu savaşın bitme vakti geldi” dediği aktarıldı. 

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