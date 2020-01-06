Isparta okullar tatil mi 6 Ocak valilik kar tatili yaptı

Isparta hava durumu için meteorolojinin kar tahminleri tuttu ve etkili kar yağışı Isparta'da başladı. Isparta Valiliği 6 Ocak pazartesi günü Isparta'nın Uluborlu, Eğirdir, Senirkent, Gelendost ilçelerinde okulları tatil yaptı. Isparta'da etkili kar yağışı yarın da devam edecek. İşte saatlik Isparta hava durumu raporu

Isparta'da okullar tatil mi oldu, 6 Ocak Isparta'da okullara kar tatili haberi gündem oldu. Isparta'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı Isparta Valiliği kar tatili haberini verdi. Isparta'nın Uluborlu, Eğirdir, Senirkent, Gelendost ilçelerinde bugün yani 6 Ocak pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi. Isparta hava durumu saatlik rapora göre kar yağışı gün boyunca etkili olacak.

Isparta'nın bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten alınan bilgilere göre, Aksu, Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Uluborlu, Eğirdir, Senirkent, Gelendost ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim için okullar tatil edildi.

Sütçüler ilçesinin Kasımlar ve Kesme köylerinde de eğitime ara verildi.