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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. 

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