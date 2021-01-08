Son günlerin popüler ismi Bilal Göregen, Adem Metan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilen birçok konuyu cevapladı.

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Bilal Göregen 2015 yılından bu yana İBB Alo Beyaz Masa’da çalıştığını, yakın zaman önce Ekrem İmamoğlu ile çektiği Youtube videosu sonrasında az da olsa tepkiler aldığını ancak bu tepkileri önemsemiyorum işime bakıyorum dedi. Doğuştan görme yeteneği olmayan Göregen, bizlerin aşık olma duygusu ses ile başlar, benimde şu ana kadar aşık olduğum isimler oldu hatta şu aralar aşık olduğum ama açılmadığım bir kişi var derken, Adem Metan bu itiraf üzerine kim sorusunu sorarak Göregen’in aşık olduğu ismi bulmaya çalıştı.

Bir Instagram fenomeni olduğunu söyleyen Bilal Göregen isim vermekten ise kaçındı. Yakın zamanda evlenmek istiyorum iyi bir eş olacağımdan şüphem yok ifadesini de ekledi.

Darbuka mı Çaldılar!

Adana’da havaalanında İstanbul’a gelirken uçakta başka bir yolcu darbukamı alıp gitmiş çok üzüldüm. Çünkü o darbuka benim ekmek teknemdi. Sonra çok sevdiğim bir ağabeyim bana yeni bir darbuka hediye etti.